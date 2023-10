La rotatoria-odissea. Sacchetti ammette:: "Si inizia molto male"

"Si inizia molto male", l’assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti commenta così il cantiere di via Fiorentina. Un cantiere che dall’avvio dei lavori è diventato deserto, fermo da tre giorni, come hanno duramente lamentato Confesercenti e Confcommercio che continuano a chiedere lo slittamento dei lavori, non più a gennaio, ma al periodo estivo. "Liberare la strada e tornare alla normalità dando la certezza di poter affrontare le festività senza disagi. È chiaro che poi si dovranno programmare i lavori per tempo in un periodo dell’anno durante il quale i disagi devono essere al minimo. Qualsiasi altra scelta è un danno economico incalcolabile per le aziende di via Fiorentina e via Marco Perennio, e per quelle della parte bassa di via Fiorentina verso San Leo" tuona la presidente di Confesercenti, Alvisi.

"Non so se la ditta appaltatrice è in attesa di un’attrezzatura particolare per iniziare i lavori, ma anche questo non giustificherebbe il ritardo" spiega Sacchetti che nei prossimi giorni chiederà spiegazioni a chi sta seguendo i lavori per capire il motivo dell’immobilismo nel cantiere. "L’ho sempre detto: c’è un’ordinanza che parla di trenta giorni, se i tempi non verranno rispettati, e non ci fossero delle cause straordinarie come un lungo periodo di pioggia, si smonta tutto. Oltre quel periodo non si può andare" continua Sacchetti. "Sull’operatività di un cantiere un assessore può far poco, ma mi informerò sulle cause di questo ritardo". Un ritardo che sta preoccupando moltissimo soprattutto i commercianti della zona.

"Da metà pomeriggio la coda delle auto che rientrano dal centro città aumenta e tante persone evitano di fermarsi nei negozi della via per paura di non riuscire a rientrare nel traffico. Poi c’è chi preferisce cambiare percorsi e tornerà in via Fiorentina solo a cantiere chiuso. Ce lo hanno segnalato in diversi, tra negozianti e baristi. Per loro la perdita di clienti è tangibile e proietta un’ombra lunga anche sulle festività natalizie" spiega Cristiano Beligni, delegato dell’area aretina per Confcommercio.

Sulla maxi rotonda di via Fiorentina sembra caduto un sortilegio. Si fa per scherzare, ma proprio quando i lavori sembravano sulla via di ripartire, ecco un nuovo stallo.

I lavori per la realizzazione dello snodo viario tra via Fiorentina e il raccordo urbano riferiti ai sottoservizi vanno infatti avanti da mesi. Il 10 ottobre il Comune aveva comunicato mezzo stampa che era arrivato il momento di impiegare tecnologie di intervento molto delicate grazie alle quali "Verrà completato lo spostamento delle tubazioni di scarico della rete fognaria. Si tratta dell’intervento conclusivo nel sottosuolo fino ad oggi eseguito senza disagi per il traffico" si leggeva nella nota.

Partenza dei lavori prevista per lunedì 16 ottobre; ma dopo l’intervento di Confesercenti l’assessore Sacchetti fa un sopralluogo per capire come poter ridurre i tempi di intervento e quindi i disagi all’intera zona. C’è un primo spiraglio: la decisione di non chiudere completamente via Fiorentina, ma di lasciare aperta una corsia. I lavori partono mercoledì 18 e dopo i primi due giorni viene riaperta la viabilità in uscita da via Fiorentina con la svolta a destra in direzione Casentino e il proseguimento verso San Leo. E ora il cantiere deserto.