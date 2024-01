La rotatoria è a peso d’oro. Via Fiorentina da 7,7 milioni

I lavori al doppio tunnel del Baldaccio, adesso in dirittura d’arrivo, stanno facendo tirare un sospiro di sollievo all’assessore alle opere strategiche, Marco Sacchetti, che da tempo sta convivendo con il "fardello" dei ritardi nei cantieri. Un parto lungo, anche questo, dove non sono mancate difficoltà ma per cui si sta cominciando a vedere la luce: "Incrociamo le dita" sorride Sacchetti. Tutt’altra atmosfera dalle parti di via Fiorentina. Cantiere infinito e nell’occhio di continue polemiche che, dopo la sospensione nel periodo natalizio, richiesta ed ottenuta dai commercianti, è ripartito ma con un nuovo titolo di spesa.

È stata infatti approvata la delibera di Giunta per ulteriori risorse. 730mila euro che, sommate agli stanziamenti precedenti, porta il quadro economico dei lavori a un totale di oltre 7,7 milioni, il triplo di quanto preventivato all’inizio. L’importo iniziale dell’assegnazione dei lavori a base d’asta era infatti di 2 milioni e 700mila euro che con il tempo, è aumentato a cantiere aperto per alcuni "lavori imprevisti ed imprevedibili".

Già il costo totale dell’opera era lievitato oltre i sei milioni, a questo punto si candida a progetto più salato del territorio. Quest’ultimo rifinanziamento, accordato dall’amministrazione, è motivato dai costi dello spostamento dei sottoservizi.

Il maxi cantiere della discordia è aperto, proseguono i lavori. I progressi cominciano a farsi vedere, ma intanto servono finanziamenti per proseguire l’intervento che serve a realizzare lo snodo tra via Fiorentina e il raccordo urbano, riferito ai sottoservizi. Nel frattempo, le polemiche non si placano.

Ga.P.