La rivoluzione tra sosta e traffico

1 La tabella di marcia

Nei prossimi due anni andranno a compimento opere importanti per la città, alcune delle quali dal valore strategico perchè intervengono su snodi fondamentali della viabilità, segnando un nuovo corso rispetto al passato. è il caso della trasformazione dell’ex Cadorna e in particolare del collegamento diretto che attraverso questa area verrà aperto tra via Garibaldi e via Petrarca. L’intervento avrà un impatto notevole sulla circolazione del centro perchè consentirà di bypassare piazza Guido Monaco e mettere in comunicazione le due arterie dove i flussi di traffico sono notevoli.