La rivoluzione del medico di base. I vertici aretini al congresso regionale

La medicina generale sta attraversando un periodo di grande trasformazione: il ricambio generazionale già presente e che nel giro di pochi anni porterà alla sostituzione di gran parte dei medici di medicina generale che lavorano per il Sistema sanitario; la possibilità di utilizzare farmaci che solo da poco sono stati affidati alla responsabilità clinica e prescrittiva del medico di base; la possibilità di utilizzare in fase precoce nuovi farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid; la consapevolezza dell’importanza di utilizzare nel proprio studio la diagnostica di primo livello e le prospettive date dalla telemedicina; la necessità di migliorare l’integrazione con le altre componenti del territorio: dagli specialisti ambulatoriali ai laboratori, dai servizi di prevenzione a quelli per l’assistenza domiciliare; la definizione del ruolo del medico di base nelle Case della Salute (Case di Comunità) e negli Ospedali di Comunità: tutto ciò ha indotto la necessità di elaborare un nuovo paradigma per la medicina generale.

Tutte queste tematiche sono affrontate durante la due giorni congressuale di Firenze, in corso ancora oggi a cui partecipano più di 50 relatori e 300 partecipanti tra cui i vertici aretini della Federazione italiana medici di medicina generale e il segretario provinciale dottor Robero Nasorri.