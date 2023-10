La rivolta dei controllori. Appello al prefetto: "Così non ce la facciamo"

Dodici ispettori sul lavoro risapetto ai cinquanta previsti in organico. Sono poco meno di 2500 gli infortuni sul lavoro nei primi sette mesi dell’anno, di cui tre mortali. E intanto la provincia aretina scarseggia di ispettori che possano garantire l’adeguata sicurezza.

Per questo ieri l’ispettorato di Arezzo ha preso parte allo sciopero nazionale indetto da tutte le sigle sindacali.

È la terza volta in un anno e mezzo, che il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro scende sul piede di guerra per l’incapacità, da parte delle istituzioni di dotare l’ente di autonomia strutturale, funzionale ed economica, che possa consentire un reale ed efficace presidio sui territori.

È il leit motiv che accompagna la protesta., "Lo stress non è solo per gli ispettori che ogni giorno devono affrontare un alto rischio sul lavoro, ma a soffrire è anche la copertura dell’intero territorio" spiega Paola Landini, impiegata dell’ispettorato del lavoro e rappresentate Rsu.

"Un territorio, che conta una popolazione di trecentomila persone, in cui il personale effettivo in forza è di ventitrè unità (a cui si aggiungeranno due nuovi ingressi). Di questi solo dodici sono ispettori del lavoro a presidio dell’intera provincia, gli altri sono amministrativi, a fronte di un organico atteso di cinquanta unità come previsto da decreto dirigenziale" – continua Landini.

"L’impegno è tanto, dalle ispezioni, alla tutela del lavoratore e delle aziende. E ancora la tutela delle lavoratrici e della parità di genere, fino alle conciliazioni – spiega la rappresentante Rsu.

Il settore più a rischio rimane quello dell’edilizia. Tra le violazioni più frequenti: il lavoro nero, il caporalato, la sicurezza sui cantieri edili. Fenomeni gravi per il quale il numero esiguo di unità ispettive nel territorio aretino non è sufficiente a garantire un’adeguata tutela in materia di lavoro e legislazione sociale" continua Landini.

"Tra le nostre istanze oltre alla dotazione organica, anche quella strumentale. Non abbiamo cellulari di servizio, siamo costretti ad usare i nostri. Ma anche una formazione adeguata. Due anni fa sono aumentate le funzioni dell’ispettore del lavoro per cui sarebbe necessaria una maggiore formazione" – spiega la rappresentante Rsu. Tra le rivendicazioni dei lavoratori ci sono anche quelle economiche: "Siamo costretti a vivere con una disparità salariale a fronte di un crescente impegno e una maggiore responsabilità". Per questo ieri una rappresentanza degli ispettori è stata ricevuta dal prefetto Maddalena De Luca. Nel corso dell’incontro, i protagonisti della protesta hanno manifestato i disagi e motivato le rivendicazioni.

"Al prefetto De Luca abbiamo espresso le difficoltà degli uffici territoriali sotto organico da anni. Abbiamo consegnato un documento condiviso da tutte le sigle sindacali, da inoltrare alla Presidenza del consiglio dei ministri per far arrivare le nostre istanze" conclude Landini.