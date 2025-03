“La ristorazione in Valdarno”. Il 29 marzo convegno a Montevarchi

Arezzo, 17 marzo 2025 – Il 29 marzo, la Biblioteca dell’Accademia del Poggio a Montevarchi ospiterà un convegno dal titolo “La ristorazione in Valdarno: presente e futuro”, promosso dalla Delegazione del Valdarno Aretino dell’Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale fondata da Orio Vergani nel 1953 e riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica Italiana. L’appuntamento, in programma alle ore 11:00, offrirà uno spazio di confronto tra esperti del settore e protagonisti della cucina locale, con l’obiettivo di analizzare l’attuale panorama gastronomico valdarnese e le prospettive future per il comparto. Dopo i saluti istituzionali del Delegato Roberto Vasarri e del Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, prenderanno la parola il Prof. Giovanni Cipriani, storico e studioso di tradizioni culinarie, e il giornalista Federico Fazzuoli, volto televisivo legato al mondo dell’agroalimentare.

Un momento centrale del convegno sarà la tavola rotonda moderata da Alessandro Greco, che vedrà protagonisti alcuni rappresentanti della ristorazione e della formazione alberghiera locale: Alessandro Papini Preside Istituto alberghiero, Andrea Campani dell’Osteria del Borro, Franca Cilibrizzi dell’Osteria di Rendola, Francesca Guerrera del Ristorante Da Giovannino, Francesco Belardinelli del Ristorante Barlèsh, Paolo Tizzanini dell’Osteria dell’Acquolina e Rosario Caruana insegnante Istituto alberghiero. A concludere i lavori sarà Roberto Ariani, Segretario Generale dell'Accademia Italiana della Cucina. L’evento, aperto al pubblico, rappresenta un’occasione importante per riflettere su come la tradizione culinaria del Valdarno possa evolversi e rispondere alle nuove sfide del setto