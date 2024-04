La riscoperta dei vecchi mestieri. I giovani puntano sull’artigianato

di Sonia Fardelli

Il Casentino e i suoi imprenditori puntano sull’artigianato per creare nuovi posti di lavoro per i giovani, riscoprendo tecniche antiche che stanno ormai scomparendo, ma che hanno creato nel tempo oggetti di grande valore, soprattutto nell’oreficeria. L’azienda Freschi&Vangelisti sta formando alcuni giovani su tecniche antichissime di lavorazione dei metalli che sono quasi in via di estinzione come il micro mosaico e lo smalto a fuoco. Alcune ragazze che lavorano in azienda hanno partecipato a percorsi formativi con professionisti che si trovano a Ravenna e Firenze per apprendere e poi portare un nuovo saper fare in azienda e in Casentino. Oggi in Italia ci sono solo due artigiani che sanno lavorare con la tecnica del micro mosaico che è una pratica di altissima precisione fatta con tesserine di vetro che l’azienda acquista in un laboratorio di Murano. E le giovani casentinesi Francesca Ugolini, Federica Tozzi, Francesca Cariaggi e Irene Acciai sono a lezione per impararne i segreti. "Si può andare avanti solo guardandosi indietro – dice Denise Vangelisti – L’artigianalità e la riscoperta della bellezza saranno le nuove sfide del futuro. Sostenibilità, artigianalità e umanità. Sono queste le parole che caratterizzano maggiormente la sfida più grande che oggi hanno i territori interni della nostra regione e dell’Italia, che possano dare l’esempio al mondo di come le cose belle e uniche si possono creare solo attraverso le mani sapienti dell’uomo. Il mosaico minuto o micro mosaico nasce a Roma nella seconda metà del ’700. Lo smalto veniva fuso davanti alla fiamma e ridotto in bacchette sottili. L’artista ricavava le piccole tessere da queste bacchette con l’uso di pinzette e lime. Creare cose uniche con questa tecnica significa dare un futuro all’artigianato italiano e siamo fieri di poter formare i nostri collaboratori con queste tecniche antichissime che stanno quasi scomparendo". Un percorso formativo è stato fatto anche per lo smalto a fuoco, altra tecnica raffinata che accoppia paste vitree a superfici metalliche, impiegate come supporto. Sorta dalla necessità di aggiungere colore ai metalli preziosi.