La ripartenza. Arezzo Wave va a Cavriglia

Due giorni a tutta musica venerdì 6 e sabato 7 ottobre quando a Cavriglia arriverà la 37a edizione di Arezzo Wave Love Contest & Festival. Un fine settimana di concerti a un costo simbolico pe ril Calcit Valdarno: 4 euro per il venerdì e 7 il sabato, ol’abbonamento di 10 alle due serate. Anche quest’anno l’Ucraina sarà al centro con Krapka Koma, due giovani artiste che hanno rappresentato il loro Paese a Eurosonic in Olanda. Il loro concerto sarà preceduto sabato dall’incontro "Welcome Ucraina", alle 15,30 all’Auditorium di Castelnuovo d’Avane. Qui il punto d’accoglienza per il centinaio di musicisti che compongono i 12 finalisti di ArezzoWave 2023 e per le presentazione di libri. Venerdì alle 16,30 il volume con i migliori racconti del concorso letterario ArezzoWave Word Contest 2023, a cura di Francesco con la prefazione di Marco Vichi che sarà presente all’incontro. Poi La strada, il palco e i pedali. 30 anni dei Têtes de Bois di Massimo Pasquini, che sarà presentato sabato alle 16,30 con l’autore insieme al gruppo e a Paolo Hendel. La sera dalle 21 la scena si sposta al Teatro di Cavriglia con la tappa finale di ArezzoWave Love Contest dopo un percorso partito a gennaio che ha visto oltre 2000 artisti inviare le proprie proposte e superare le selezioni. Sul palco i 12 finalisti scelti dalla giuria con proposte che spaziano dal cantautorato al rap al rock. Tra i giurati internazionali Sat Bisla da Los Angeles, Presidente del Musexpo di Burbank in California e capo dell’agenzia A&R Worldwide, che ha lanciato Adele, Coldplay, Katy Perry. Ogni anno Nuova Imaie assegna un premio di 10000 euro al miglior artista a sostegno di una tournée. La scaletta prevede ogni sera 6 progetti emergenti con un brano originale e una cover; i premi andranno al miglior artista, miglior cover e miglior under 21.

Tra gli headliners venerdì Habla de Mí en Presente e Rumba de Bodas. Sabato oltre alle premiazioni, sul palco le ucraine Krapka Koma con un live set elettronico e coinvolgente, gran finale con la rivelazione BigMama, già sul palco di Sanremo 2023 con Elodie. La giovane rapper di Avellino apprezzata per i suoi testi e la sua voce, è diventata un simbolo del ‘body positive’.