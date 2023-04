La "rinascita" di Federica Dall’addio al sogno avverato Morta in un incidente, voleva lavorare in Africa: otto ci andranno grazie a lei

di SImona Santi Laurini

Era il sogno di Federica Canneti. Ed ora diventa una reale opportunità di apprendimento e crescita professionale per almeno otto sue colleghe, studentesse in ostetricia all’Università di Siena: partire per l’Africa per rendersi utili, aiutare chi ne ha bisogno e imparare direttamente sul campo. Giovedì nel Rettorato dell’Università di Siena, verrà presentato il "Premio di studio Federica Canneti", in memoria della 22enne di Castiglion Fiorentino che lo scorso 7 ottobre è rimasta vittima di un incidente stradale a Vitiano, lungo la strada regionale 71.

Federica studiava ostetricia a Siena, era totalmente presa dal suo corso di studi, una ragazza solare e piena di vita e, di mestiere, voleva proprio aiutare chi dà alla luce una nuova vita. Purtroppo il destino ha avuto in serbo per lei altri piani, interrompendo il suo volo di farfalla su questa terra. Ma ci ha pensato la sua famiglia a portare a compimento il suo sogno: con l’aiuto di un caro amico di Federica, è stata organizzata una raccolta fondi on line: è andata oltre le aspettative, raccogliendo circa 26 mila euro.

Il crowdfunding ha così consentito di varare una borsa di studi annuale che si ripeterà per ben otto anni e destinata ad una studentessa dell’università senese che dovrà rispondere a determinati criteri, tra i quali una buona media nel percorso di studi, la conoscenza dell’inglese e anche un buono spirito di adattamento. L’intera operazione vede il coinvolgimento, oltre che dell’ateneo di Siena, anche della onlus Medici con l’Africa Cuamm, la prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

La destinazione per quest’anno sarà l’Etiopia e la studentessa che verrà scelta per il 2023 partirà ad ottobre, per un mese intero, completamente spesata. Qualora non vi fossero richieste senesi, verrà ampliata la platea all’Università di Firenze. Le domande potranno essere presentate dal 5, giorno successivo al momento commemorativo, nonché Giornata Internazionale delle Ostetriche, fino al 26 maggio.

"C’è stata una partecipazione incredibile – raccontano i genitori di Federica, Rosanna e Marcello, commossi per l’affetto di cui sono stati circondati – vogliamo ringraziare tutti e garantire sulla bontà e serietà del progetto che andiamo a sostenere. Era quello che avrebbe voluto fare Federica ed ora ci sarà qualcuno che farà esattamente quello che lei ha sognato per tanto tempo". La raccolta fondi prosegue e la speranza è che gli otto anni adesso previsti possano incrementare e dare possibilità anche ad altre giovani e giovanissime studentesse.