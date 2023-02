La ricetta per ripolare il centro "Mutui agevolati per i giovani"

Prevedere l’istituzione di un apposito fondo, grazie alla collaborazione con gli istituti di credito del territorio, per l’erogazione di mutui a tassi agevolati per giovani coppie, che decidono di impostare il proprio futuro nel centro storico di Cortona. È questa un’altra idea da percorrere per ripopolare la città di Cortona. A lanciarla, alimentando il dibattito innescato in questi giorni, è il gruppo di maggioranza di Fratelli D’Italia presieduto Da Marco Vanni. Per Fdi le misure urgenti da mettere in campo per favorire il ritorno degli abitanti nel centro storico passano per più strade. Il gruppo sposa l’idea di un abbassamento di tutti i tributi comunali connessi ai proprietari che decideranno di realizzare affitti a lungo termine, includendo, però, negli sgravi fiscali anche gli attuali residenti che abitano il centro storico, realizzando un sistema di tassazione molto conveniente per chi sceglie di vivere all’interno delle mura di Cortona. A questi aggiunge anche una riduzione delle rette per gli asili per i residenti del centro oltre al completamento della ZTL del centro storico dando la possibilità solo ai residenti di potervi parcheggiare. Resta prioritario anche la lotta all’abusivismo turistico, implementando controlli serrati sulle locazioni non in regola e, spiega Vanni "aumentando al livello massimo le tasse previste per chi opera l’affitto turistico. Il turista che sceglie Cortona non appartiene al turismo di massa, per questo il nostro centro storico deve tornare a essere vivo e pieno di residenti e non è una vetrina messa in piedi solo alcuni mes come accade ogg"i. La.Lu.