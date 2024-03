La "rete dei pescatori": una famiglia di pesciolini

Perchè l’associazione si chiama "Amicarete"? Lo chiediamo a Isella, la prima volontaria e ideatrice. Il nome prende ispirazione dalla rete dei pescatori che accoglie i pesci, cioè i ragazzi, e li tiene uniti come in una famiglia. Tante specie diverse di pesciolini con un mare di emozioni. Ognuno di loro può avere bisogni, desideri, capacità differenti ma ugualmente speciali. Come si trovano nell’Associazione?

"Le persone con disabilità sono principalmente cinque: Pamela, Chiara, Giuseppe, Michael, Andrea. Si trovano molto bene perchè i volontari permettono loro di realizzare i propri sogni. È bellissimo vedere quanto si impegnano!".

Quali lavori svolgono?

"Fanno le attività che a loro piacciono: vanno in piscina, nelle scuole a leggere i libri, al canile comunale e al maneggio perchè amano toccare il pelo degli animali, nei giardini pubblici per controllare che tutto sia pulito, scrivono, passeggiano.

Come si svolge la giornata?

"La mattina prendono il pulmino di Amicarete e fanno colazione a casa mia, a Bibbiena in provincia di Arezzo. Poi iniziamo le varie attività e li riaccompagniamo a casa. Il sabato pomeriggio andiamo nella nostra casa-vacanza a Serravalle o alla fattoria Poggio Pereta.

Che cosa è la disabilità?

Come scritto nella Convenzione ONU sui diritti dei disabili, "è solo una diversità che caratterizza le persone". E la diversità ha il potere di arricchire le relazioni umane.