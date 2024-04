"La Repubblica delle Foreste". Piano operativo

PIEVE SANTO STEFANO

Dopo quella di Badia Tedalda, tappa a Pieve Santo Stefano per il progetto "La Repubblica delle Foreste – Custodi dell’Alpe della Luna". In un incontro con la cittadinanza, verrà illustrato lo stato dell’arte relativo ai progetti approvati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Bando Borghi), finanziati con 2 milioni e 80mila euro del Pnrr e ulteriori risorse dalla Fondazione CR di Firenze. L’incontro è programmato per le ore 21 di mercoledì 24 aprile al teatro comunale "Giovanni Papini". Il saluto introduttivo sarà affidato a Luca Gradi (nella foto), assessore a cultura, istruzione e promozione del territorio del Comune di Pieve Santo Stefano, poi la parola passerà al sindaco Claudio Marcelli e al collega Alberto Santucci, primo cittadino di Badia Tedalda, Comune capofila del progetto. Seguirà l’intervento di Laura Caruso di CasermArcheologica, project manager de "La Repubblica delle Foreste", che illustrerà tutti gli interventi in corso e introdurrà i rappresentanti delle realtà pievane che stanno svolgendo le varie azioni inserite nell’ampio progetto: Remo Pecorai, presidente dell’associazione ciclistica team Errepi; Alessio Boncompagni, tecnico del Comune di Pieve; Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio Diaristico Nazionale e Serena Cheli, vicepresidente della Proloco di Pieve. Sono già diversi gli interventi effettuati in quel di Pieve: oramai giunto in dirittura di arrivo il bike park, è stato completato il percorso lungo il Tevere che in parte già esisteva e poi, con la messa in funzione della macchina per la produzione del "Tortello della Pieve, tipicità locale già entrata anche nella fase di commercializzazione.