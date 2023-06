La Regione non molla: nuova richiesta di incontro al ministero

"La Regione è pronta a chiedere un nuovo incontro al tavolo istituzionale con il governo". È il passaggio che da Firenze rimbalza a Terranuova nello stabilimento occupato da 280 lavoratori, in trincea da diciassette giorni per difendere il lavoro. Lo annuncia Valerio Fabiani, consulente del governatore toscano Eugenio Giani che da due anni segue la vertenza Fimer, ancora ferma al palo ma a un passo dalla svolta decisiva dopo la doppia novità: da un lato l’accordo tra la proprietà dell’azienda e il fondo britannico Greybull Mc Laren e dall’altro il pronunciamento del giudice aretino che rinvia il dossier al tribunale di Milano per competenza. Due elementi che, di fatto, hanno messo in stand by le aspettative di operai e sindacati, che nell’udienza di mercoledì avevano chiesto al giudice Federico Pani l’uscita della proprietà dalla Fimer e l’attivazione dell’amministrazione straordinaria. Anche su questo, adesso, dovranno pronunciarsi i giudici milanesi.

Servono tempi rapidi perchè gli operai sono senza stipendio e in presidio permanente, stremati dalla fatica e dall’incertezza. Tuttavia, anche l’azienda ha necessità di tornare a produrre per non perdere gli ordini (tanti) in cassaforte. Il pressing della Regione va in questa direzione. Non a caso Fabiani sottolinea l’importanza di un nuovo incontro a Roma dopo quello con i sottosegretario Fausta Bergammotto e il faccia a faccia tra Giani e il ministro Adolfo Urso.

"A questo punto pare evidente che la situazione non ha ancora trovato uno sbocco e quindi c’è bisogno di tornare a confrontarci al tavolo nazionale con il governo", sottolinea Fabiani.

L’ultimo vertice romano risale a qualche giorno prima dell’udienza aretina: il governatore Giani ha rappresentato il quadro della vicenda Fimer al ministro delle imprese e del made in Italy ricevendo la garanzia di un monitoraggio costante e attento. Un’ora di colloquio a Palazzo Chigi è servito a fare il punto su quella che al momento, è la più grande vertenza aperta in Toscana. In ballo ci sono i posti di lavoro di duecentottanta persone e di oltre quattrocento nell’indotto. La fine dell’azienda sarebbe un colpo mortale per l’economia della vallata e non solo. Per questo occorre fare presto e individuare una soluzione definitiva, concreta e solida, che garantisca la continuità produttiva nello stabilimento leader nella produzione di inverter fotovoltaici e tuteli i livelli occupazionali.

La Regione è intenzionata a "fare la propria parte al fianco dei lavoratori", ha ribadito Giani di ritorno dal vertice romano con Urso. Adesso è in vista un nuovo faccia a faccia, probabilmente per sollecitare una moral suasion sull’azienda e accelerare l’iter incardinato in tribunale.

Lucia Bigozzi