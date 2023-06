La Regione chiama Al via i concorsi

In attesa che escano, tra gli altri, i maxi concorsi del ministero degli Esteri, con 620mila assunzioni a livello nazionale e del ministero della Cultura, con 3mila assunzioni, è aperto fino al 22 giugno il bando della Presidenza della Repubblica che seleziona 20 assistenti in prova nel ruolo della carriera di assistente amministrativo del segretariato generale del Quirinale. Per accedere alla selezioni sono richiesti diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale o superiore ed età non superiore ai 40 anni compiuti. Per informazioni: www.quirinale.itpageconcorsi. È alla ricerca di personale anche la Regione Toscana del presidente, con vari concorsi che scadono il 23 giugno, per un totale di 51 posti di lavoro a tempo indeterminato. In dettaglio, l’ente seleziona 31 istruttori amministrativi, 11 funzionari tecnico-professionali, 3 istruttori programmazione e valutazione in ambito agroforestale, 6 istruttori mobilità e autonomia disabili. I titoli di studio richiesti, secondo la posizione per la quale ci si candida, sono diploma o laurea. Tutti i bandi sono consultabili sul sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it, sezione ‘amministrazione trasparente’, quindi ‘bandi di concorso’. Altri concorsi in scadenza a giugno sono quelli del comune di Livorno. Scadono il 15 giugno quello per la copertura di 4 posti di insegnante dei servizi scolastici prima infanzia e quello per la copertura di 10 posti di profilo amministrativo, area istruttori, interamente riservato ai disabili. In entrambi i casi le assunzioni sono a tempo pieno ed indeterminato. Per informazioni, oltre a consultare il sito del Comune di Livorno, è possibile collegarsi a concorsipubblici.fpcgil.it, dove sono pubblicate tutte le selezioni pubbliche nazionali e regionali.