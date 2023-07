La reginetta di Montevarchi è una giovane versiliese

Arezzo, 26 luglio 2023 – Giada Pieraccini, versiliese di Seravezza, si è aggiudicata il titolo di Miss Montevarchi 2023, nel corso delle selezione che si è svolta lunedì sera in piazza Marchesi. Ha prevalso sul gruppo delle altre 18 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana. La manifestazione, inserita nel cartellone della tre giorni di "Marchesi in Festa", e' stata organizzata dalla proloco di Montevarchi con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, dell'Antico Forno Canu ed il sostegno di importanti aziende e commercianti del territorio. Non è stato facile scegliere la vincitrice e le altre concorrenti per le 5 fasce a disposizione.

Al termine dello scrutinio finale, firmando il verbale della serata, è stato comunque emesso il giudizio definitivo. La prima classificata ha ricevuto la fascia e la corona. La Pro Loco cittadina le ha inoltre donato un'opera dell'artista Federico Brandi. Molto gradito dal pubblico un anteprima alla selezione di miss Italia, la presentazione dello staff al femminile della Remax Ideale e la sfilata di modelli in erba. La serata e' stata presentata da Raffaello Zanieri, che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico con le sue performance canore. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi e dell'agenzia Vegastar di Pistoia.