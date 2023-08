LA RASSEGNA

Stasera alle ore 21.15, il Teatro del Fiume dà appuntamento in piazza rossa a Capolona con lo spettacolo "L’Aviatore – Ispirato al Piccolo Principe" della compagnia Collettivo Clochart. Un aviatore e un bambino si incontrano nel Sahara, dove l’uomo è atterrato col suo aereo in avaria. Tra loro nasce una grande amicizia, che spingerà l’aviatore a chiedere al giovane amico come sia arrivato laggiù. Il bambino misterioso è in realtà il Piccolo Principe. Dopo aver narrato il suo viaggio attraverso pianeti stravaganti dove ha incontrato personaggi bizzarri, il Piccolo Principe scomparirà nello stesso modo in cui è apparso. Un lavoro che si svolge attraverso diverse tecniche teatrali.