LA RASSEGNA

Il Festival delle Musiche torna a Civitella per rinnovare l’incontro con la manifestazione Calici sotto la Torre in collaborazione con Slow Food Valdichiana. Stasera alle 22 le vie del centro storico di Civitella, a partire da Piazza Don Alcide Lazzeri, saranno animate dal ritmo estivo dei "Cambria Funky Style". La partecipazione alla serata è gratuita mentre si segnala, per prendere parte alla cena in piazza, la prenotazione al numero 3345827261. L’evento è a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Civitella. "Cambria Funky Stlyle" è ritmo, colori e vitalità. Uno spettacolo scoppiettante, la lezione delle band di strada di New Orleans, improvvisazione, energia.