la rassegna

Vanno avanti gli spettacoli del ventesimo anniversario della rassegna "Teatro del Fiume – Venti di Gioia" curata da Nata Teatro, che quest’anno prevede una programmazione ricchissima e per tutti i gusti, con compagnie provenienti da tutta Italia. Stasera martedì 25 luglio alle 21,15 sarà la volta della compagnia Arterie Teatro che, al Palagio Fiorentino di Stia, porterà in scena lo spettacolo "La bella e la bestia", ingresso 6 euro. A Talla invece, al Parco delle Feste di via Bicciano, giovedì 27 luglio arriva la compagnia La Casa di Pulcinella con un antro grande classico: lo spettacolo ad ingresso gratuito "Il gatto con gli stivali".