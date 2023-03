La raccolta differenziata non cresce Idee e progetti per incentivarla Comune e Sei Toscana al lavoro

di Claudio Roselli

"Un piccolo incremento, ma la percentuale di raccolta differenziata deve essere assolutamente incrementata per una città che vuol qualificarsi come turistica". Questo il commento di Alessandro Bandini, consigliere comunale di Sansepolcro con delega ad ambiente e rifiuti. Al 45,05% del 2021, ha fatto seguito il 45,66% (comprensivo del compostaggio domestico), per cui la variazione in positivo è appena dello 0,61% a fronte di un totale di rifiuti urbani pari a 9 milioni e 763.673 chilogrammi, dato in discesa e spiegato dalla diminuzione nel numero degli abitanti registrata dal Comune biturgense. Non vi sono variazioni sostanziali nemmeno nelle tipologie di rifiuti fra carta e cartone, multimateriale, frazione verde e organico. "C’è ancora da lavorare molto – ha aggiunto Bandini – e dopo un anno e mezzo dal suo insediamento, nel quale ha badato principalmente al quotidiano, l’amministrazione ha iniziato a lavorare su progetti specifici per fare in modo che la quota di materiale selezionato aumenti e che per ora superi almeno il 50%, contando di arrivare per la fine di questa legislatura all’obiettivo del 60%". Con quali strumenti? "Intanto, avviando un percorso educativo dei cittadini, a partire dai bambini delle scuole; e poi, attuando da una parte forme di incentivazione e inasprendo dall’altra le sanzioni che, per quanto si possa dire, sono ancora molto basse". C’è un sistema di raccolta "porta a porta" introdotto nel 2007 dall’allora assessore Simone Mercati, ma sempre limitato al centro storico. Non sarebbe il caso di estenderlo all’intero territorio, quindi anche al contesto urbano, alle periferie e alle frazioni? "E’ una strada da perseguire, che può produrre un miglioramento anche sensibile, purchè venga regolamentata soprattutto per ciò che riguarda gli orari.

Stiamo studiando la possibilità di adottare differenti modalità di raccolta dei rifiuti, attraverso un confronto con Sei Toscana, che può aiutarci nel proporre soluzioni da mettere in campo. Sia già al lavoro, perché la raccolta differenziata è un aspetto al quale teniamo molto, puntando sempre sulla collaborazione anche da parte della cittadinanza". Una sorta di nobile decaduta, Sansepolcro, che anni fa era fra i Comuni più "ricicloni" della Toscana e che ora intende recuperare il terreno perduto.