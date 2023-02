La rabbia dei pendolari: "Ritardi e disservizi La Regione promette incontri ma non risolve"

Dopo circa 2 anni sono ripartiti gli incontri tra la Regione Toscana, nella persona del nuovo assessore ai trasporti Baccelli con competenza in Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti, e i comitati pendolari della linea aretina, quelli di Arezzo, Valdarno-Direttissima e Valdichiana.

"Lo scopo dell’incontro, oltre presentare al nuovo assessore i rappresentanti dei 3 comitati, è stato quello di presentare i dati del monitoraggio della "cabina di regia" ai comitati - spiega Dimitri Abbado, rappresentante del comitato di Arezzo - il clima della riunione è stato ottimo ed i 3 comitati sono stati coesi ed uniti dall’obbiettivo comune di migliorare il servizio dei pendolari. Ma i dati del monitoraggio sono veramente preoccupanti con ritardi per oltre 5 minuti del 10% dei treni, addirittura del 20% dei treni a dicembre 2022, mese nero per i pendolari della tratta aretina, unico per il quale è scattato il bonus ritardi per i pendolari da quando è stato introdotto. Cosa ancora più preoccupante è che oltre il 50% dei ritardi è causato da guasti di vario genere e natura che pone di nuovo in evidenza, se mai ce ne fosse bisogno, la scarsa manutenzione effettuata da Trenitalia e Ferrovie dello Stato sul materiale rotabile".

"In questa prima riunione conoscitiva, la Regione non ha parlato di soluzioni ma i comitati hanno sottoposto le loro proposte e idee che saranno vagliate dall’assessore e dalla sua squadra - spiega Abbado - la Regione si è impegnata a mettere a disposizione a breve sulle pagine web regionali report e documentazione aggiornata sui servizi ferroviari, in analogia a quanto fatto in passato, e di consolidare il rapporto instaurato, con incontri con i pendolari a cadenza semestrale".