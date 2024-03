La ‘puncicata’ a buon mercato e rischio minimo A Arezzo, il virus dei coltelli si diffonde con due casi in una domenica di primavera. Coltelli e bottiglie rotte tornano di moda, coinvolgendo anche i minorenni in scontri e risse notturne. La pratica preoccupa per la facilità di accesso alle armi e i rischi minimi di essere puniti.