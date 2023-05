La psicanalisi ai tempi dell’emergenza Incontro in Biblioteca

Torna oggi l’appuntamento con il nuovo ciclo di “Scaffali” dedicato a “Psicanalisi e lockdown. Tra emergenze e disagio giovanile” organizzato dalla Biblioteca di Arezzo. Prossimo appuntamento oggi alle ore 17.30, con Stefano Lussana e il suo libro "L’ascolto psicoanalitico in emergenza". Ultimo appuntamento, sabato 20 maggio con lo psicoanalista Luigi Zoja con il volume "Il declino del desiderio. Perché il mondo sta rinunciando al sesso". La rassegna riparte oggi dopo l’ottima partecipazione di pubblico di sabato scorso per la prima conferenza del nuovo ciclo di Scaffali, organizzato dalla Biblioteca Città di Arezzo con la Fondazione Guido d’Arezzo e Feltrinelli Point, dedicato al tema "Psicanalisi e lockdown. Tra emergenze e disagio giovanile". Protagonisti, la dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista, e il dottor Gianluca Valle, critico teatrale e traduttore, che hanno presentato il volume, scritto a più mani da alcuni psicoanalisti di varie nazioni durante la recente pandemia, "Psicoanalisti in lockdown. Efemeridi di menti a distanza", edito da Solfanelli. Un dialogo avvincente sulle dinamiche psicologiche emergenziali che in quel periodo si sono presentate e sulle nuove modalità d’intervento online, praticate dagli analisti per far fronte ai compiti di sostegno dei loro pazienti che ha suscitato grande interesse e attenzione.