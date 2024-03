La protesta dei pendolari: "Ritardi sistematici ora sciopero dei biglietti"

"E’ un servizio da terzo mondo, con ritardi sistematici, treni veloci dirottati sulla linea lenta, coincidenze perse e appuntamenti di lavoro mancati". Sono sul piede di guerra i pendolari aretini alle prese ogni giorno con grossi ritardi. Abbonati così arrabbiati da minacciare azioni collettive di disobbedienza civile, pronti perfino a non sottoscrivere più l’abbonamento al treno o a non acquistare più il ticket di viaggio. E se febbraio è stato un calvario, il mese di marzo non è iniziato meglio. "Sono settimane che viviamo ritardi sistematici, ogni giorno ci sono da 20 minuti a mezz’ora di ritardo sui treni che prendiamo per andare e tornare dal lavoro – spiega Dimitri Abbado referente dei pendolari aretini – il malumore è dilagante e i pendolari arrabbiati per i costanti ritardi cominciano a prendersela con i controllori minacciando anche azioni di disobbedienza civile. Ogni volta che lo speaker annuncia ritardi e diffonde le classiche scuse per il disagio si alzano proteste tra le carrozze, con persone che minacciano di non sottoscrivere più l’abbonamento o non acquistare più il biglietto, e poi scusarsi per il disagio proprio come fa Trenitalia". I pendolari sono esasperati e lamentano una situazione ormai diventata una costante e slegata da incidenti o lavori del caso, che pur restano una variabile da considerare. "La verità è che non se ne può più – continua il referente dei pendolari aretini – c’è chi si lamenta perché torna a casa ogni volta alle otto di sera dopo aver perso la coincidenza con l’autobus e chi posticipa l’orario di ingresso al lavoro. I ritardi sono una costante, e allora ci chiediamo, se ci presentassimo ogni giorno senza biglietto e poi chiedessimo scusa come fa Trenitalia per i disagi, che succederebbe? Il servizio offerto è da terzo mondo. Accade nella tratta Arezzo Firenze andata e ritorno sia sui treni regionali che negli Intercity usati dai pendolari aretini. Martedì il paradosso: il regionale veloce su cui viaggiavo si è fermato e lo speaker ha annunciato che il convoglio sarebbe stato fermo in attesa di entrare sulla direttissima, quindi pensavamo di recuperare il ritardo, invece dopo 15 minuti il treno è stato dirottato sulla linea lenta senza imboccare la galleria del San Donato, ma passando da Pontassieve, così il regionale veloce è diventato lento in ritardo di un quarto d’ora per la sosta, alla fine siamo arrivati con 30 minuti di ritardo. Ma questo è solo un esempio di ciò che accade quotidianamente.

E’ un servizio inaccettabile, i ritardi sono continui e non di pochi minuti ma ogni volta di circa mezz’ora. La cosa grave è che non sappiamo perché, non ci sono incidenti o cantieri, ma solo un sistema diventato prassi".

La protesta dei pendolari non si ferma, oltre a continuare a denunciare i disservizi, adesso minacciano di salire in treno senza biglietto. "Ci chiediamo, perché non usare i tanti soldi del Pnrr per sistemare i vari problemi sulle linee – continua il referente - e per fare manutenzione invece che pensare a mega progetti e cantieri fantascientifici".