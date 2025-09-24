La professionista delle carni. Anna Moretti trionfa alla sfida tra macellai

E’ una montevarchina la migliore professionista delle carni nel mondo. Anna Moretti, figlia d’arte, il padre Pierluigi è il titolare di una macelleria storica in città e vicepresidente dell’Associazione Macellai Aretini di Confcommercio, ha sbaragliato la concorrenza, trionfando alla Transylvania Butcher Wars, competizione iridata che si è svolta a Cluj, in Romania. La portacolori valdarnese era in lizza con i sedici migliori interpreti di un mestiere ritenuto prettamente maschile provenienti dai quattro angoli del pianeta e ha dimostrato tutto il proprio valore a conferma che le esponenti dell’altra metà del cielo possono competere ed affermarsi anche in un’attività del genere. Emblematiche, non a caso, le sue parole appena è salita sul gradino più alto del podio: "Voglio dedicare il risultato alle donne macellaio, affinché ognuno possa esprimersi e prendere la sua giusta posizione in ogni lavoro. Non deve esistere la differenza tra uomo o donna, ma la differenza la deve fare la passione". Un secondo pensiero è riservato all’intera categoria: "Una vera famiglia di professionisti, partendo dal gruppo di Arezzo e della Toscana, guidati da Alberto Rossi, per me un grande mentore". L’alloro è stato centrato in virtù della competenza del team della Nazionale Italiana Macellai per la prima volta nella storia tutto al femminile. Insieme alla Moretti anche Fabiana Gironi e le due "azzurre" hanno affrontato con determinazione la sfida, lavorando in 30 minuti mezza sella di maiale e la metà di un agnello, "trasformandoli in un banco di preparazioni curate esteticamente, tecnicamente perfette e ricche di gusto".

Ovvia la soddisfazione dei vertici di Federcarni Toscana con il presidente Rossi che ha esalto le qualità della vincitrice: "tecnica, creatività e passione". Ed ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di lei e dei successi che continua a mietere in queste competizioni". La sua vittoria, ha proseguito, premia un settore che punta su formazione e professionalità: "Anna incarna la forza delle nuove generazioni e delle donne che scelgono questo lavoro con coraggio e dedizione. Come toscani e italiani non possiamo che essere fieri di un risultato che ci proietta sul palcoscenico internazionale". Dal canto suo la macellaia "mundial" ha stilato un lungo elenco di ringraziamenti per il sostegno ricevuto. A partire dai familiari e dal "novello marito", fino ai due coach, Andrea Laganga e Gianni Giardina per le tecniche e i consigli ricevuti. Non ultimo il grazie allo staff della Nazionale "per avermi dato la fiducia e l’opportunità - ha detto - di mettermi in gioco e di crescere professionalmente, in primis al presidente Orlando Di Mario e a Mara Labella, che mi hanno accompagnato e sostenuto durante la gara".