La produttrice delle serie sui Medici e Leonardo C’è l’ultimo atto di Rinascimento allo specchio

Si avvia alla conclusione "Rinascimento allo Specchio", la rassegna in cui arte, letteratura, fiction si fondono per esaltare uno dei periodi storici più ricchi e stimolanti della nostra esistenza. L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Piero della Francesca e dai comuni di Arezzo, Monterchi e Sansepolcro. Per chiudere questo festival nelle terre contrassegnate dalla vita e dall’opera di Piero, l’appuntamento è ora a Monterchi. Oggi pomeriggio dalle ore 17.30, i giardini dei Musei Civici Madonna del Parto del centro della Valcerfone accoglieranno Luisa Cotta Ramosino, produttore creativo delle seguitissime serie televisive "I Medici" e "Leonardo". In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il teatro comunale di Monterchi.