La Pro loco in prima fila per gli eventi estivi

Chiuso alla grande il 2022, con 60 eventi portati a compimento che hanno coinvolto circa 40mila persone, la Pro Loco di San Giovanni rilancia anche per questo 2023 con un calendario ricco di manifestazioni. Le elenca il presidente dell’associazione cittadina Massimo Pellegrini(nella foto): "Il nostro, come sempre, è un calendario storico riguardo gli eventi. Siamo già partiti quest’anno col carnevale, gli uffizi e la salacca, ci sposteremo al Giugno Sangiovannese con tutta una serie di eventi legati all’inizio della stagione estiva, l’estate sangiovannese che non è altro che un teatro all’aperto dove ci saranno manifestazioni cinematografiche, teatrali e musicali che faranno da preambolo al settembre sangiovannese con la rificolona, la marzocchina e il perdono per poi concludere l’anno a ottobre con Mystufato, la festa del piatto più celebre della nostra città che ha richiamato tantissime persone nel 2022, e tutti gli eventi che portano al Natale in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ci sono poi tante altre cose, magari di entità minore, che noi organizziamo tutto l’anno oltre ad alcuni progetti che stiamo studiando e che matureranno col passare del tempo". Tra l’altro ha preso il via la campagna di tesseramento. Lo stesso Pellegrini lancia una sorta di appello: "Noi cerchiamo gente che vuole associarsi, impegnarsi nel nostro lavoro per promuovere la nostra città e farla conoscere. Il volontariato è sempre una bella cosa, chi verrà a darci una mano si sentirà senz’altro appagato". Per chi volesse tesserarsi è possibile farlo negli uffici della Pro Loco in Piazza Cavour tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il giovedì anche di pomeriggio. Iscrizioni anche via web news.prolocosangiovannivaldarno.it

Massimo Bagiardi