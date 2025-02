La Pro Loco Costagli cerca nuovi volontari

È ufficialmente aperta la campagna tesseramenti 2025 per l’associazione Pro Loco di San Giovanni "Roberto Costagli". La Pro Loco di San Giovanni è al centro di un importante periodo di crescita, grazie all’impegno nel promuovere la città attraverso iniziative culturali, sociali, enogastronomiche. "Per continuare su questa strada di impegno - è il commento del presidente Angelo Bonadio - abbiamo bisogno di nuovi volontari che si uniscano a noi e contribuiscano attivamente. Diventare socio significa avere un ruolo fondamentale nel costruire e vivere a pieno il futuro della nostra comunità e partecipare da protagonista alla vita cittadina. Le porte della Pro Loco sono aperte e pronte ad accogliervi".

Le Pro Loco, con oltre 6.300 associazioni e 500.000 associati su tutto il territorio nazionale, rappresentano un network vitale per la promozione di storia, turismo e cultura. La quota di iscrizione per quest’anno è di 15 euro e offre innumerevoli vantaggi ai sottoscrittori come il biglietto ridotto sulla programmazione del cinema teatro Masaccio, un 20% di sconto sul prezzo di listino dei vari servizi dell’istituto radiologico Valdarno percento di sconto su tutte le prestazioni all’interno dello studio medico di Antonio Prosperi per finire a una riduzione del 10% sui corsi di lingua di Alison Salmon.

Tutti vantaggi che vanno nelle tasche dei sottoscrittori della tessera ma aiutano, concretamente, anche l’associazione nelle varie iniziative che per tutto l’anno coinvolgono la città di San Giovanni sempre molto attiva su questo fronte grazie all’impegno e alla passione proprio della Pro Loco stessa che riesce a stilare un ricco calendario di eventi per tutte le fasce di età.

Massimo Bagiardi