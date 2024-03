La priorità? Uno per tutti, tutti per il pianeta

Le indagini fatte dagli alunni alle loro famiglie hanno permesso di comprendere che anche fuori dall’ambiente scolastico c’è grande attenzione verso la sostenibilità. Alcuni dati emersi dall’indagine hanno evidenziato i seguenti comportamenti sostenibili: installazione di pannelli fotovoltaici nel rispetto del pianeta ma anche per un risparmio in bolletta, utilizzo di elettrodomestici in classe alta (A++++) a pieno carico e programmate a temperature basse rispettando le fasce orarie per un risparmio nel consumo, attenzione a non lasciare le luci o elettrodomestici accesi negli ambienti non utilizzati. Alcune interviste hanno fatto emergere comportamenti sostenibili messi in atto anche nel lavoro agricolo. Molti agricoltori, "come la nonna Ida", raccolgono l’acqua piovana e la riutilizzano per innaffiare l’orto ed abbeverare gli animali, seguono la rotazione delle coltivazioni e cercano di utilizzare il più possibile concimi naturali e meno pesticidi, rispettano la stagionalità della frutta e verdura per garantire un consumo a Km 0. Numerose aziende agricole usano mezzi di ultima generazione e a basso tasso di inquinamento acustico e di carburante, smaltiscono i rifiuti favorendo agricolture biologiche e l’utilizzo di energia rinnovabile. Secondo gli intervistati non bisogna sprecare il cibo. Modificare le nostre abitudini non è solo giusto, ma necessario per la nostra salute e quella del nostro Pianeta. "Cerchiamo di lasciare alle generazioni future un Pianeta pulito come lo hanno lasciato a noi!".