La prima della pellicola under 10 Anche Lodovini nel film da Guinness

di Claudio Roselli

Sei giovanissimi attori protagonisti, oltre 60 coinvolti, con la partecipazione dell’attrice che sta dando lustro all’intera Alta Valle del Tevere: Valentina Lodovini. Studenti che ora frequentano la quinta classe della primaria della direzione didattica Turrini-Bufalini di San Giustino, ma che quando hanno girato il film dal titolo "Alla ricerca di Rose", dei registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, erano ancora in quarta. Un progetto di provenienza umbra che conoscerà la "premiere" di livello mondiale nella vicina terra di Toscana, al cinema teatro Dante , alle 18 e alle 21 di mercoledì prossimo, 15 novembre; e siccome è già sold-out nei primi giorni di programmazione, si replicherà anche giovedì 16 alle 21. Grande l’interesse suscitato in vallata dalla pellicola "made in San Giustino", che è già da guinness, proprio perché unica da sempre girata con un cast di soli bambini (nella foto). Lombardi e Santi Amantini parlano anche di progetto innovativo ed è forse per questo motivo che Valentina Lodovini ha accettato volentieri di aderire dando voce alla "famosa" Rose del titolo.

La casa di produzione Whiterose Pictures ha organizzato per l’anteprima – nella quale sono attesi il cast tecnico, artistico e le istituzioni – un particolare "Green Carpet" con photocall: non il solito tappeto rosso, quindi, ma un tappeto "d’erba" verde (viste le tematiche ambientali che tocca la trama del film), mentre la facciata del cinema sarà illuminata di verde. "Alla ricerca di Rose", che ha richiesto quasi un mese di riprese e ben sette di post-produzione, permette di vedere luoghi del comprensorio sotto una luce diversa: un mondo senza adulti, elettricità e tecnologia e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta sulla Terra, appunto "Rose". Tanti quindi gli argomenti celati nella pellicola che oltre al rispetto della natura, tratta l’aggregazione giovanile, l’amicizia e la famiglia (quale fulcro importantissimo per il benessere e la crescita del bambino). La troupe principale del film, vede, fra gli altri, anche storici collaboratori dei due registi umbri: Stefano Guerrini (drone operator), Marco Mercati (fonico e sound design), e Carmen Adincu (make-up artist e hair stylist).

"Alla ricerca di Rose" è patrocinato dall’amministrazione comunale di San Giustino, dal sindaco Paolo Fratini e dall’assessore alla cultura, Milena Crispoltoni; il film è anche il prodotto di una direttiva ministeriale che prevede l’insegnamento del cinema a scuola, coadiuvato dal dirigente Elio Boriosi e con responsabile l’insegnante Loretta Zazzi. "Il cinema teatro Dante è uno dei partner del progetto e quindi ecco spiegato il motivo della proiezione – ha detto la Zazzi – mentre le immagini sono state girate nel territorio di San Giustino fra location naturalistiche, aziende, negozi e luoghi pubblici quali la vecchia biblioteca, la stazione ferroviaria e il Castello Bufalini".