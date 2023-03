La prima cura per la solitudine? Uscire di casa L’obiettivo è coltivare legami durevoli ed autentici

I ragazzi al giorno d’oggi hanno diversi problemi e quelli principali sono la solitudine e l’asocialità. Non sono malattie ma bisogna cercare di non trascurarle. Infatti, come ci sono molti disagi del genere, ci sono anche varie soluzioni.

Ad esempio imparare a prendere iniziative, fare attività in compagnia, creare legami significativi con i coetanei praticando sport o scoutismo. Un’altra cosa che si può fare è quella di seguire i propri interessi, come parlare con gli altri di cose che possiamo avere in comune, ascoltare musica, seguire hobbies.

La creazione di legami durevoli ha bisogno di tempo e di impegno, ma questo è un percorso che non è poi così complicato come si pensa. Anche se all’inizio può sembrare una forzatura, cercare di frequentare gli altri a lungo andare si trasformerà in un piacere.

Un’altra soluzione possibile è quella di allontanarsi dall’uso della tecnologia e provare a comunicare dapprima con persone più vicine, per poi riuscire a comunicare con persone estranee, per fare nuove amicizie.

In questo lungo percorso troviamo molti “aiutanti”: genitori, professori, i compagni di classe più sensibili e affini. Ricordate che insieme possiamo superare l’isolamento.