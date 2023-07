"La prevenzione non va in vacanza", i consigli per evitare gli effetti indesiderati del sole alla vista

Arezzo, 10 luglio 2023 – L’estate è una stagione di vacanza e spensieratezza, ma bisogna stare attenti allo stile di vita e agli effetti del sole che possono essere dannosi.

Per questo Iapb Italia Onlus e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Arezzo, sempre insieme e in prima linea sul tema della prevenzione, organizzano un evento aperto alla cittadinanza che possa coniugare la piacevolezza di un aperitivo in compagnia, alle buone prassi da seguire per preservare la salute visiva anche nel periodo estivo.

Giovedì 13 luglio, a partire dalle 17:30, alla Casa dell’Energia di Arezzo si svolgerà un aperi-talk con intervento di specialisti quali oculista, ortottista e nutrizionista per parlare della prevenzione della salute visiva nel periodo estivo.

Il progetto di IAPB e UICI “La prevenzione non va in vacanza” si è concretizzato grazie al supporto di Casa dell’Energia di Arezzo, dei Club Lions della città, dei Club Leo, oltre che al Patrocinio del Comune di Arezzo.

L’UICI di Arezzo invita quindi tutta la cittadinanza ad un’attiva partecipazione per parlare insieme delle buone prassi per un’estate all’insegna della salute, senza però rinunciare alla piacevolezza di un aperitivo in compagnia! “La prevenzione della vista è un’attività che riguarda tutto l’anno, ma che spesso viene sottovalutata in estate.

L'obiettivo è proprio quello di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita e, soprattutto, nel periodo estivo. Spesso sottovalutiamo i danni alla vista che possono essere provocati da agenti come cloro, salsedine e sabbia.

Con questo evento vogliamo sensibilizzare la cittadinanza ad un’estate all’insegna della prevenzione, al corretto utilizzo di lenti e di un’idonea nutrizione, senza privarsi dei piaceri della tavola!” – ricordano Franco Pagliucoli, Presidente UICI di Arezzo e Gianlorenzo Casini, Presidente IAPB di Arezzo. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini! Per tutte le informazioni potete contattare la Sede di Arezzo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: 0575/24705 – [email protected]