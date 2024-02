La prevendita non decolla

AREZZO

Con i 1.100 abbonati di curca sud costretti a casa della normativa ticketing lo stadio Comunale sarà di fatto accessibile, per così dire a pochi intimi. Partendo dal dato dei tifosi ospiti per Arezzo-Virtus Entella arriveranno dalla Liguria qualcosa come 40 tifosi per lo più con mezzi propri. Poi c’è il dato abbonati. In totale sono 2.067, togliendo i 1.100 della Minghelli, ecco che il dato parla di 967 spettatori in tribuna.

Al momento la disponibilità dei tagliandi resta elevata alla luce anche di molti ragazzi e ragazze, ma non solo, che solitamente, anche per i prezzi più economici, preferiscono seguire l’incontro dal settore più popolare. Al momento quindi, con due giorni pieni di prevendita ancora davanti c’è la concreta possibilità di asisstere ad un Arezzo-Virtus Entella se non per pochi intimi in un clima decisamente ovattato, l’opposto di quanto accaduto fino ad oggi soprattutto tra le mura amiche del Comunale.