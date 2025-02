La presidente:: "Le colonie feline sono triplicate"

"Le colonie feline in città stanno aumentando in modo esponenziale. Solo tre anni fa erano 90, oggi sono 266 (di cui 74 che ospitano tra 2 e 6 gatti; 120 tra sette e 14; 60 fra 15 e 25 e 12 quelle più numerose fra 26 e 40 gatti)" spiega Sandra Capogreco, presidente di Enpa Arezzo. "Il Comune è fortemente impegnata nel supporto delle colonie feline sia rilevando i loro fabbisogni igienico-sanitari sia garantendo una sana alimentazione ai gatti, scandita in quelli che sono oramai diventati due appuntamenti tradizionali, uno primaverile e l’altro invernale" spiega Capogreco. "Ma quello del randagismo dei gatti sta diventando un serio problema, rispetto a quello tra i cani che è ormai praticamente risolto. E tra un mese gattini appena nati cominceranno ad arrivare al canile. Nel 2024 sono stati 200 i gatti accolti dal canile comunale, di cui 190 adottati" continua Capogreco. "Siamo convinti che se ci fossero più sterilizzazioni con ci sarebbe randagi. Un problema che l’Asl sta cercando di controllare sterilizzando prima di tutto le femmine, lasciando indietro i maschi".