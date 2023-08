La povertà della porta accanto In 3500 alla mensa della Caritas

di Massimo Bagiardi

Un impegno costante, 12 mesi all’anno. Non ci sono ferie che tengono all’interno della Caritas di San Giovanni, il cui obiettivo è quello di poter assistere persone meno fortunate di tante altre contribuendo alla loro gestione quotidiana con la donazione di generi alimentari o anche del semplice vestiario. Un’emergenza che, purtroppo, non tende a calare e i cui i numeri testimoniano come, col passare del tempo, si debba sempre più affrontarla con l’unico grande obiettivo di essere possibilmente più utili. Al 30 giugno del 2023 si è chiuso il primo semestre con 1300 spese per un totale di 3500 persone servite assieme ai vari pasti caldi che, giornalmente, vengono comunque donati. Un dato, questo, in linea con quanto accaduto nel 2022 se si considera che, da gennaio a dicembre, sono state ben 2526 le spese consegnate a 7074 persone.

Un totale di 40 tonnellate di generi alimentari, grazie al contributo del ministero e anche alle donazioni dei soci della sezione sangiovannese della Coop che hanno comunque fornito un aiuto molto importante. Sono 437 i nuclei familiari censiti in gestione alla Caritas, 50% di questi di nazionalità italiana e l’altro 50% straniera con rappresentanti del Nord Africa, del centro America e altri paesi come l’Ucraina e l’Albania. La maggior parte di questi risiedono a San Giovanni, c’è però anche una piccola percentuale che vive non solo nei comuni limitrofi del Valdarno aretino ma anche da altri centri più o meno piccoli che si affacciano sul versante fiorentino. Il "carrello della spesa", che viene consegnata due volte al mese, non conta soltanto generi di prima necessità come pane, pasta o latte ma anche alimenti ben più sostanziosi per un costo medio che si aggira tra i 50 e i 60 euro per famiglie che vanno dalle tre fino alle sette unità.

Tutto questo grazie alla preziosa mano di circa 50 volontari che, nei loro ritagli di tempo tra attività professionali o semplici impegni di tutti i giorni, si mettono a disposizione della collettività per cercare di essere più utili possibili: "Non conosciamo soste durante i mesi dell’anno – afferma Stefano Valentini responsabile dell’associazione – semmai utilizziamo i giorni centrali del mese di agosto per fare un po’ il bilancio e prepararsi in vista dell’autunno che porterà con sé, senza ombra di dubbio, nuove emergenze per coloro che si affidano a noi per provvedere alle loro necessità. Siamo circa 50 volontari, qualora però qualcun altro volesse darci una mano le nostre porte sono sempre aperte".