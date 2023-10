La povertà che avanza. Duemila famiglie in crisi chiedono aiuto alla Caritas: "Sentinelle di solidarietà"

Sono oltre 2000 le persone e le famiglie che vivono in stato di povertà ad Arezzo. Un terzo di loro hanno figli e il che significa che ci sono anche più 1100 minori che vivono in condizioni economiche estreme, spesso senza anche un pasto caldo da mangiare. È questa la cruda immagine che rende il rapporto diocesano sulle povertà del 2022 redatta dalla Caritas Diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro che in poche parole sintetizza la situazione: la povertà si fa sempre più strutturale, così si allarga il malessere sociale.

Inflazione alle stelle e una crescente precarietà lavorativa, sono queste le motivazioni che hanno spinto 2065 persone a rivolgersi alla Caritas diocesana per richiedere forme di aiuti e sostegni per arrivare a fine mese. Certo, la maggior parte sono disoccupati, circa il 70% ma ci sono anche un 17,% dei richiedenti che invece lavora: i cosiddetti working poor, i lavoratori poveri, coloro che nonostante abbiano un impiego non riesco a vivere al di sopra della soglia di povertà.

Ci sono anche diversi anziani: circa il 7%. Gli over 60 che si sono rivolti alla caritas sono il 20%: una persona su cinque, tra cui c’è anche chi, arrivato a quella soglia di età, non è fisicamente in grado di lavorare. La maggior parte delle persone che richiede supporto è italiano, una persona su tre poi ci sono, in ordine di richieste, marocchini, romeni e albanesi.

"Il rapporto richiama un’immagine biblica dove risuona la domanda ‘Sentinella, quanto resta della notte?’ – dice il vescovo Andrea Migliavacca – la Caritas diocesana rivesta questo compito, quello di essere sentinella. Essa compie il proprio ruolo anzitutto vegliando per vedere la notte, per cogliere gli spazi bui, le povertà, le esigenze, le criticità del territorio, i bisogni, ma insieme è sentinella che sa anche intravedere l’alba che rischiara la notte perché attivamente la Caritas promuove percorsi di positività, di solidarietà e di responsabilità verso le povertà e le varie ferite della società". "Siamo convinti che la qualità della vita per molti aretini sia peggiorata: la presa di coscienza potrebbe diventare la base sulla quale progettare una nuova società, che non esclude nessuno e che difende i più fragili", conclude il direttore della Caritas don Giuliano Francioli".

Luca Amodio