La politica e l’etica della salute: "Agricoltura e scienza in rete"

Sale in cattedra Pier Luigi Rossi. Per la scuola di educazione civica parlerà di "Medicina e agricoltura, due scienze per la vita", il titolo dell’incontro che terrà agli studenti del liceo scientifico. Nella sua attività di docenza universitaria e di ricerca scientifica clinica Rossi ha sempre messo al centro la fisiologia e la biochimica del corpo umano. Essere più fisiologi e meno patologici vuol dire comprendere le cause che generano le patologie.

Conoscere le cause porta ad intervenire nella loro terapia con maggiore incisività. "Il corpo umano è una grande vitale forma biochimica, e non è pronto alla rivoluzione industriale che invece sta subendo la produzione alimentare, ormai invasa dai cibi ultraprocessati, addizionati con additivi chimici che arrivano nell’intestino, aggredendolo" spiega.

Rossi, qual è la soluzione?

"C’è necessità di mettere a sistema agricoltura, medicina e industria. I giovani sono nel pieno di una regressione sensoriale. Sono cresciuti con prodotti dell’industria alimentare, con alimenti utraprocessati che raggirano i cinque sensi. C’è standardizzazione dei sapori, massificazione, non c’è più un’identità del prodotto collegato alla terra in cui è nato. L’intestino a tutto questo non è abituato e mai lo sarà. Delle conseguenze i giovani si accorgeranno tra qualche anno".

Medicina e agricoltura a braccetto...

"Sì, il punto di partenza è recuperare il contatto con la terra, violentata da un’agricoltura intensiva. Il suolo agricolo, attraverso un’agricoltura intensiva e con l’uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti, ha ridotto il carbonio organico e tutti i vegetali che nascono in quel terreno hanno un potere nutrizionale inferiore. Agricoltura e scienza, ahinoi, sono da sempre separati, dovrebbero invece avvicinarsi. Senza la terra noi dovremmo cibarci di alimenti ultraprocessati, penso alla farina di insetti o alla carne coltivata. E qui viene fuori il business, il marketing, la grande produzione. In questo senso quello che darò agli studenti è una lettura contemporanea della filiera alimentare".

In Italia i terreni sono sempre più abbandonati. Perché?

"La desertificazione ha raggiunto il 15% e, di questo passo, è destinata ad aumentare vertiginosamente negli anni. Ad Arezzo abbiamo la fortuna di avere ancora terra e prodotti che da questa arrivano, ma la condizione deve migliorare".

Oggi i controlli sulla qualità di quello che mangiamo sono considerati imprescindibili: la sicurezza alimentare è un tema importante, proposto come obiettivo dall’Agenda Onu 2030…

"L’educazione civica deve insegnare che il cibo deve essere regolamentato per garantire sicurezza a tutti i cittadini. Il ruolo principale lo hanno gli Stati attraverso lo strumento delle leggi europee e nazionali che poi devono essere applicate. Purtroppo però la scienza la tecnologia sono sempre più avanti alla legge".

Rossi medico e primo rettore della Fraternita dei Laici, le Tenute è in assoluto la più antica azienda agricola di Arezzo. Nata più di 750 anni fa, resta una delle attività principali sotto il coordinamento del magistrato...

"Nelle Tenute le coltivazioni sono interamente a conduzione biologica".