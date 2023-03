La politica come la mosca nel barattolo

Federico D’Ascoli

Cosa fa una mosca in un barattolo? Cerca di uscire per tornare a volare all’aria aperta ma può solo sbattere contro il vetro fino a perdere le forze. Quello che sta succedendo in Provincia rende tutta la politica prigioniera, proprio come il barattolo fa con la mosca. Alessandro Polcri ha stravinto, seppur a sorpresa, le ultime elezioni. Era il 18 dicembre e da quel giorno nella Sala dei Grandi la politica aretina ha perso ogni residua credibilità tra le lacerazioni evidenti del centrodestra, l’opportunismo inopportuno del centrosinistra e l’indecisionismo trasformista del sindaco di Anghiari, pronto a tutto fuorché a lasciare la sua comoda poltrona da 6 mila euro lordi al mese.