La Polisportiva Galli vince anche a Mantova

Arezzo, 12 novembre 2023 – Solida e netta affermazione per la Polisportiva Galli che sbanca Mantova e si mantiene in vetta al girone . Una prova sontuosa quella della formazione di coach Garcia che, pur priva di Lopez dopo pochi minuti, ottiene una vittoria importante trascinata dai 23 punti di una fantastica Nasraoui. Mantova: Fietta, Orazzo, Petronio, Novati, Llorente San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Lopez. Inizio in salita per la formazione toscana, con Lopez costretta a uscire per un brutto infortunio dopo neanche due minuti. Orazzo sblocca il punteggio sul tabellone, con Nasraoui che impatta sul 2-2. Bocola e De Cassan salgono in cattedra ea metà frazione, è 4-15. Novati e Orazzo riducono il passivo (11-17), ma gli ospiti son in controllo e al decimo è 13-21. Nel secondo quarto Mantova parte decisamente meglio e in un amen produce un 7-0 di parziale che vale il 20-21. Lazzaro sblocca la Polisportiva Galli (20-23), ma Mantova risponde colpo su colpo con Novati e Llorente a firmare il nuovo meno due sul 27-29.

Finale di quarto tutto di Reggiani e compagne che grazie a Rossini e Streri si allungano nuovamente sul 31-39 all'intervallo. In apertura di terzo quarto, Bocola firma subito la doppia cifra di margine sul 33-43. Orazzo e Fietta trovano due bei canestri, ma è San Giovanni Valdarno a dettare i ritmi e con Nasraoui e Rossini riscappa sul 39-50. Orazzo e Bottazzi provano a contenere il passivo (49-58), ma l'antisportivo a Novati (4°fallo per lei, gli stessi delle altre due lunghe Dell'Olio e Llorente) complica i piani delle lombarde mentre la formazione di Garcia riallunga con Nasraoui che sigla il 49-60 del trentesimo. Alza la mano e fa centro, è ancora Nasraoui a dominare la scena bucando la retina in apertura di ultimo quarto. Mantova però è viva e con Orazzo torna fino al meno sette (56-63), costringendo al timeout il San Giovanni Valdarno.

Basta una pausa per ritrovare la retta via con la solite Nasraoui e Rossini ancora scatenate, per il 56-69. Mantova sbanda e Rossini punisce ancora, firmando un break di 0-8 per il 56-71. Il finale serve solo a sancire il punteggio definitivo: San Giovanni Valdarno sbanca Mantova 63-73 .

San Giorgio MantovAgricoltura – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 63 – 73 (13-21, 31-39, 49-60, 63-73)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 12 (4/9, 0/2), Novati* 10 (5/9, 0/7), Llorente* 10 (4/5 da 2), Dell’Olio V. 2 (1/2, 0/2), Nwachukwu NE, Petronio*, Buelloni NE, Eboigbodin NE, Cremona 3 (0/3, 1/2), Bottazzi 12 (2/5 da 3), Orazzo* 14 (4/9, 2/7), Eppiani NE. Allenatore: Purrone S. Tiri da 2: 18/39 – Tiri da 3: 5/26 – Tiri Liberi: 12/12 – Rimbalzi: 30 7+23 (Llorente 12) – Assist: 15 (Fietta 4) – Palle Recuperate: 11 (Dell’olio 3) – Palle Perse: 13 (Fietta 4)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 2 (1/1 da 2), Nasraoui* 23 (7/11, 1/5), Rossini M.* 14 (5/9, 1/5), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 10 (2/5, 0/2), Lazzaro 2 (1/2, 0/1), Mioni 5 (1/5, 0/1), Lopez Tobi*, Bocola 8 (1/2, 2/2), Amatori 1 (0/1 da 2), De Cassan* 8 (3/12 da 2) Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/48 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 19/27 – Rimbalzi: 51 18+33 (De Cassan 17) – Assist: 12 (Rossini M. 4) – Palle Recuperate: 8 (Rossini M. 3) – Palle Perse: 19 (Reggiani 6)