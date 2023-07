La polica tutta da ridere Gnocchi fonda il "Nulla"

SAN GIUSTINO

"Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima". Questo è il motto del movimento politico di Gene Gnocchi. In scena, la sua convention tutta da ridere e riflettere.

Stasera alle ore 21.30 in Piazza Lidio Fabiani a San Giustino Valdarno, arriva un ospite d’eccezione. Gene Gnocchi presenta Il Nulla. Uno spettacolo di Gene Gnocchi, Luca Fois, Massimo Bozza e Cristiano Micucci che porta in scena Gene Gnocchi e Diego Cassani.

Un monologo dai contorni politici e facilmente intuibili fin dal titolo: Il Nulla.

"Lavorare meno, Lavorare voi" è infatti uno degli slogan del nuovo partito di Gene Gnocchi e promette tutto per arrivare al niente.

Come la migliore tradizione italiana insegna, il movimento nasce dalla televisione per diventare qualcosa di reale.

Si presenta come la “Leopolda dei poveri” e si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino ad arrivare ad azzerare quanto fatto finora, fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni.

È la parodia della politica di oggi, uno show che è assolutamente politicamente scorretto, che si trasforma in un vero e proprio movimento con tanto di inno e con tessere del partito e gadget elettorali disponibili a fine replica.

Appuntamento questa sera alle ore 21,30 in piazza Lido Fabiani a San Giustino Valdanro, l’evento si inserisce all’interno delle iniziative della Festa del Perdono.