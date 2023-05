La polemica dei dossi Benini: "Tutto in regola"

BUCINE

Dopo le polemiche nate a seguito della collocazione e della successiva rimozione dei dossi nel centro storico di Bucine, il sindaco Nicola Benini ha fatto il punto della situazione, non prima di aver ricordato che l’intervento di rifacimento del lastricato di Via Roma prevedeva anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per i pedoni.

"Tra queste opere – ha aggiunto – era prevista la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati. Subito dopo l’esecuzione ci siamo resi conto che, per come erano stati realizzati, avrebbero provocato disagio al transito dei veicoli". Ma era comunque indispensabile riaprire il centro storico al traffico. "L’amministrazione da subito si è mossa insieme al direttore dei lavori, al responsabile del procedimento e alla ditta esecutrice per trovare una soluzione e i tempi di ripristino sono stati i minimi indispensabili per definire le responsabilità e studiare la soluzione, in modo da eliminare l’inconveniente che si era creato. Una soluzione – ha proseguito – concordata con la ditta esecutrice, che ripristinasse una più agevole circolazione stradale, ma mantenendo al tempo stesso il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e, altro elemento essenziale, senza alcun aggravio di costi per i cittadini. Il resto sono solo polemiche gratuite e pretestuose".

Tracciando un bilancio di questi quattro anni di legislatura, Benini ha voluto ricordare che la sua giunta ha sempre fatto fronte con senso di responsabilità ai propri doveri, anche per questioni molto più serie e gravi di questa "ssumendosi anche l’onere, come in questo caso, di affrontare problemi non dovuti al nostro operato e cercando le soluzioni migliori nell’interesse dei nostri concittadini".