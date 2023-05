La pioggia frena la Giostra Saltano le prove aperte Porta Crucifera su Paffetti

di Sonia Fardelli

Il maltempo del fine settimana ha fatto rinviare le prove simulate in programma in diversi quartieri. Venerdì Porta del Foro, sabato a Porta Sant’Andrea e oggi a Porta Crucifera. I riflettori erano puntati sulla prova generale dei rossoverdi che verrà recuperata nei prossimi giorni e dovrebbe essere decisiva per la scelta del nuovo giostratore da affiancare a Lorenzo Vanneschi. Altre ne sono state fatte e adesso per i dirigenti e l’allenatore Maurizio Sepiacci non resta che tirare le somme. Favorito il giovanissimo Niccolò Paffetti, ma il capitano rossoverde non si sbilancia ancora. "Sia Paffetti che Bennati stanno andando molto bene - dice - se la prova di domenica sarà sufficiente decideremo e ufficializzeremo il nome del nuovo giostratore, altrimenti possiamo anche prenderci altro tempo. Non abbiamo fretta". Unica certezza per ora in casa rossoverde è dunque Lorenzo Vanneschi che correrà Giostra in sella a Pinocchio. "Su questo non ci sono incertezze - continua Alberto Branchi - penso che Pinocchio sia uno dei migliori cavalli presenti adesso in Piazza".

Niccolò Paffetti si sta preparando in sella a Rosa e Orione, mentre Andrea Bennati va avanti con Toro Seduto e Gianna.

Saranno recuperate anche le prove alle scuderie Franco Ricci di Porta Sant’Andrea, dove si dovrà correre la 16esima edizione del "Saracino di Peneto". Ad affrontare il Buratto, sotto la guida di Martino Gianni, saranno Tommaso Marmorini in sella a Conte Darco e Soraja, Saverio Montini con Bianca e Siria, Matteo Bruni con Ghibli e Urbino, Leonardo Tavanti con Pupa e Sibilla e Elia Verni c on Baiardo e forse anche Zio Frank. Due cavalli ciascuno per non lasciare indietro la preparazione di nessuno.

Stesso destino per la sfida al Buratto anche sulla lizza di Porta del Foro a Petrognano. Anche qui una sorta di prova generale per valutare il livello dei giostratori. Sui titolari non ci sono dubbi ad indossare la casacca giallocremisi saranno ancora una volta Francesco Rossi e Davide Parsi, qualche novità potrebbe esserci per i cavalieri che andranno in lizza per la Provaccia. Per le cavalcature ufficiali Francesco Rossi giostrerà quasi sicuramente con l’ormai rodato Rocky, anche se sta preparando con cura pure Penelope. Davide Parsi punta su Biancaneve, ma potrebbe anche decidere di rivalutare Nuvola. L’unico quartiere a non fare prove simulate è Porta Santo Spirito che vanta però i campioni della lizza Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci. L’accoppiata da battere ormai da diversi anni.