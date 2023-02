La pioggia frena il Carnevale, non i record

di Lucia Bigozzi

Gli uscioni, fradici di pioggia, sono rimasti chiusi. Dentro, i giganti di cartapesta continuano il loro sonno per altri sette giorni, fino a quando il regno di Re Giocondo metterà in scena l’ultimo atto del Carnevale. Quello della ripartenza, quello della normalità, quello che al giro di boa delle cinque settimane, ha fatto registrare numeri record, surclassando i livelli pre-pandemia.

Trentamila persone nelle prime tre domeniche di corsi mascherati è il conto che gli organizzatori aggiornano con l’amarezza di un turno rovinato dalla pioggia e la speranza di recuperare con il pienone per il gran finale.

"Peccato perché avevamo moltissimi ospiti da tutt’Italia che per il maltempo non hanno potuto assistere alla manifestazione, anche se tra venerdì e sabato hanno potuto tuffarsi nell’allegria che precede la festa e partecipare alle iniziative collaterali", sospira Marco Giramondi, responsabile della comunicazione. Tra gli arrivi nel paese di Re Giocondo, nel fine settimana c’erano anche oltre cento camper con al seguito famiglie e comitive: Umbria, Lazio e città del nord le provenienze, con uno “zoccolo duro” di aficionados che ormai non si perde un’edizione e ha stretto un feeling con il cantiere preferito.

Numeri che per gli organizzatori confermano il balzo in avanti e restituiscono i risultati dell’impegno promozionale per far conoscere il carnevale più antico d’Italia: 1539 è la data iscritta nel documento custodito nell’archivio del Comune con cui i Medici danno avvio alle feste carnascialesche nel paese della Valdichiana.

Ma la pioggia le feste le ha guastate e domenica, a metà mattina, al sopralluogo degli esperti è seguito il verdetto: sfilata annullata, sfida rinviata tra Rustici, Azzurri, Bombolo e Nottambuli, senza spettacolo migliaia di persone pronte a vivere l’euforia dell’evento, tra mascherate, artisti di strada, street food in Piazzalta con una media di un migliaio di pasti serviti durante ogni domenica e Carnevalandia, la piccola città di cartapesta creata per i bambini, nelle tre piazze del centro storico.

Se domenica i coriandoli sono rimasti nei sacchetti e le maschere ammutolite, la macchina del carnevale non si è fermata. "Stiamo lavorando all’ultima domenica, quella più sentita dai foianesi perché sarà decretato il carro vincitore e finalmente sarà svelato il nome", aggiunge Giramondi.

Ma alla suspence dei cantieristi si lega la bellezza di una festa ancorata all’antica tradizione della cartapesta.

Cene propiziatorie alla vigilia sono i riti tramandati da generazioni.

Domenica tutto si compie: i giganti che svettano sui tetti dei palazzi, costruzioni meccaniche e artigianali alte fino a 16 metri, danzeranno per l’ultima volta nelle piazze, prima che Re Giocondo consegni al popolo il suo testamento – rigorosamente in rima – che raccoglie gli episodi più buffi capitati alla sua gente durante l’anno. Un’ultima risata collettiva, prima del grande falò che si porta via tutto.