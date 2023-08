La pioggia di San Donato non basta

Federico D’Ascoli

S an Donat, aiutac, senz d’ te sem piers", (San Donato, aiutaci, senza di te siamo persi). Sono 45 i comuni italiani, dal Friuli alla Calabria, che condividono il patrono con Arezzo. Con suppliche in dialetto che risultano abbastanza esotiche all’orecchio aretino. In questi giorni in cui non si fa altro che parlare di cambiamenti climatici, oceani surriscaldati ed eventi estremi, San Donato, secondo la leggenda, è anche protettore contro la siccità e patrono della pioggia. Quella che ha bagnato l’ennesima Fiera e rinfrescato un’estate torrida. Ma affrontare i cambiamenti climatici richiederà uno sforzo collettivo per la protezione del nostro pianeta. Bastasse San Donato!