La Piccola Festa del Libri, quattro giorni di appuntamenti a Sansepolcro

Casermarcheologica propone a Sansepolcro la Piccola Festa del Libri, giornate dedicate alla lettura che andranno da oggi a domenica 26 marzo negli spazi di via Aggiunti 55 tra presentazioni di libri, laboratori e incontri con autori. Ogni giorno presenti editori e librerie provenienti da varie città italiane con le loro selezioni di libri, accompagnati da eventi, presentazioni e laboratori per bambini e adulti. Oggi alle 18, incontro con Andrea Franceschetti, insegnante al Liceo Città di Piero, farà girare i "disco-libri" del genere più pop della classicità; domani alle 16, laboratorio di scrittura creativa con Simona Possenti partendo da testi poetici e letterari.

Alle 18.30 incontro con l’autore Aurelio Sabatino presentato da Gabriele Marconcini, con il libro "Radici d’acqua" dedicato al Tevere. Sabato 25 marzo ci saranno: alle 15.30 il corso di disegno manga dedicato ai ragazzi delle scuole medie con la giovane illustratrice Anna Rondoni e alle 16.30 l’incontro con gli autori Eleonora Marangoni autrice di "Paris, stil vous plaît edito da Einaudi e Tommaso D’Errico, autore di "Montanari 2.0", un dialogo tra racconti di città metropolitane e montagna. Alle 18, sarà poi la volta dell’incontro con l’autrice e illustratrice Sara Garagnani per la presentazione della graphic novel "Mor, Storia per le mie madri". La giornata si chiude alle 19 con il live set elettro acustico di Filippo Poderini. Domenica ultimo giorno della Piccola festa dei Libri, musica a partire dalle 11, con la performance degli Enna Düsseldorf composti da due dei quattro elementi del famoso gruppo Rigolò, Jenny Burnazzi e Andrea Carella che presenteranno una nuova metodologia musicale fatta di suoni sospesi nelle atmosfere sognanti del sassofono, della chitarra, violoncello e voce. Alle 16.30 inizia il laboratorio di Libri fatti a mano "Flora fantastica" nel quale si potrà sperimentare come decorare la carta. Chiusura alle 17 con la visita guidata alla mostra sul ricamo contemporaneo "Appunti su questo tempo".