La piccola Anna ha un’anima rock. Canzoni ispirate alla bimba speciale

MONTEVARCHI

Anna Bonci ha 5 anni, non ha mai camminato, riesce a stare seduta, ma per spostarsi usa degli ausili. Non parla, ma riesce a farsi capire emettendo suoni e muovendosi, e si nutre attraverso la Peg. Ha problemi alla vista, ma ha un udito molto sviluppato e un fortissimo legame con il fratello Mattia e con i genitori, mamma Ilaria e papà Emmanuele con i quali vive a Montevarchi. La sua storia è quella di una famiglia unita, forte, ma anche di come la ricerca può essere determinante contro certe malattie. Quella di Anna si chiama malattia mitocondriale causata dalla mutazione del gene IARS2, scoperta quando la piccola aveva solo due anni. Una patologia per la quale oggi non esiste una terapia risolutiva. Nessun problema era emerso alla nascita, ma dopo qualche settimana però, i genitori si accorgono che qualcosa non va, la bambina non risponde agli stimoli quotidiani e per questo motivo la sottopongono a diverse visite. I medici riscontrano un ritardo, ma dicono di far passare un po’ di tempo per capire l’evolvere della situazione. Dopo i due anni di età, la bambina peggiora, ha crisi epilettiche e spasmi e viene portata al Meyer di Firenze. Lì scoprono la patologia, tramite il prelievo del dna. Nell’estate 2021 Anna smette di mangiare in maniera autonoma e inizia ad usare la Peg.

"Viviamo costantemente con la paura dell’arrivo di nuove complicazioni. Nonostante questo, siamo una famiglia serena, unita – spiega Emmanuele - La sua condizione di salute detta i tempi delle nostre vite, ma quando sta bene cerchiamo di farle fare piccole, ma importanti esperienze". Il papà ha uno studio di grafica e pubblicità e da quando Anna sta male ha deciso di lavorare in smart working così può dedicarsi alla figlia tutto il giorno, aspettando alle 18 il rientro di Ilaria, dipendente nel settore della moda, per mettersi all’opera fino a notte fonda. Ma Emmanuele compone anche colonne sonore, scrive e suona canzoni genere rock alternativo in inglese insieme a suo fratello. Quando si trova nel suo studio casalingo, Emmanuele suona ed Anna spesso è stesa sul tappetone ad ascoltarlo. Anna ovviamente non capisce cosa sta dicendo il papà, ma è come se capisse che quelle parole sono per lei e reagisce ai suoni con grande gioia, emettendo a sua volta dei vocalizzi. Emmanuele ha lasciato alcune registrazioni, in cui se si isola il suono, si può sentire distintamente la voce di Anna. Una delle tante piccole ma significative esperienze che Emmanuele con Ilaria e Mattia (il fratello di Anna che le legge libri) cercano di vivere insieme ogni giorno.

Matteo Marzotti