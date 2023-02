La piazza del divertimento Carnevale a Sant’Agostino

Coriandoli, maschere, trenino, musica e divertimento per festeggiare l’ultimo di carnevale grazie ai commercianti di piazza Sant’Agostino. Martedì 21 febbraio a partire dalle 15,30 i bambini potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento salendo sui vagoni dell’intramontabile trenino del carnevale dell’Orciolaia.

La festa per i più piccoli proseguirà fino alle 19 e sarà l’occasione per ammirare le maschere Disney tra cui Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e quelle di tantissimi altri personaggi. In piazza Sant’Agostino arriverà anche Wacky Races. Parteciperanno alla festa anche le spettacolari maschere barocche del Carnevale dei Figli di Bocco. In sottofondo la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Roby. Il gruppo musicale si esibirà per tutta la durata dell’evento accogliendo in piazza Sant’Agostino i visitatori che sceglieranno di trascorrere la serata in piazza.

Dalle 21 fino a mezzanotte infatti, piazza Sant’Agostino si muoverà a ritmo di samba pronta a rar divertire anche i più grandi. L’evento è organizzato dai commercianti di piazza Sant’Agostino, da Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell’Orciolaia, con il patrocinio del Comune di Arezzo, grazie al contributo di Chimet e la partecipazione del carnevale dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi.

Un’iniziativa fortemente voluta dai commercianti di Piazza Sant’Agostino orgogliosi di regalare alla città e agli aretini un momento di aggregazione e di festa. La centralissima piazza si conferma infatti luogo ideale per le occasioni di svago delle famiglie e punto di riferimento per lo shopping oltre che accogliente salotto grazie ai numerosi pubblici esercizi qui ospitati. Per una maggior accessibilità alla zona della festa, martedì il Parking Sant’Agostino di via Pietro Aretino rimarrà aperto fino a mezzanotte e mezzo.

"Orgogliosi - dice il presidente dell’area aretina di Confesercenti Simone Angiulli - di poter ospitare la festa dell’ultimo di carnevale in piazza Sant’Agostino. Un appuntamento per le famiglie aretine, per i giovani e per i visitatori. L’iniziativa si articolerà in due momenti: quello pomeridiano è rivolto a un pubblico principalmente di bambini, dalle 21 a mezzanotte, la festa proseguirà con la musica trasformando piazza Sant’Agostino in una pista dove poter ballare e divertirsi".

"Eventi come il Carnevale sono importantissimi per valorizzare e vivacizzare la nostra piazza", dice il consigliere di Confcommercio Valentino Caldiero.