La pianista Anna Massi in concerto per i progetti benefici Avsi

Oggi alle 17, nella sala La Nonziata a San Giovanni, si terrà un concerto di pianoforte a favore dei progetti Avsi. Protagonista dell’evento sarà la pianista sangiovannese Anna Massi (nella foto), interprete sensibile e raffinata, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle più affascinanti pagine del repertorio classico. L’iniziativa, dal titolo "Educazione è speranza", è stata presentata dall’assessore alla cultura Fabio Franchi, da Luca Garuglieri, delegato Avsi Firenze e da Andrea Antelli fra gli organizzatori dell’evento di sabato.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sonata Kochel 330 numero 10 in do maggiore e della Fantasia Kochel 397 in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart, della Sonata opera 14 numero 1 in mi maggiore di Ludwig van Beethoven, del primo libro di Images di Claude Debussy e della Sonatine opera quaranta di Maurice Ravel.

Il concerto è organizzato con finalità benefica: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Avsi, organizzazione non governativa che, dal 1972, realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

Presente in oltre 40 Paesi nel mondo con più di 350 progetti di sviluppo, Avsi opera in contesti complessi e fragili, con particolare attenzione all’educazione, alla salute, alla sicurezza alimentare, alla protezione dell’infanzia e alla ricostruzione in aree colpite da guerre o calamità. Ogni intervento è orientato alla promozione della persona umana e alla valorizzazione delle comunità locali, secondo un approccio di sviluppo integrale. In particolare i fondi raccolti saranno destinati a distribuire cibo, beni di prima necessità e dare riparo e assistenza a migliaia di persone colpite dal terremoto in Myanmar.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per unire l’amore per la musica alla solidarietà concreta. L’ingresso al concerto è libero a donazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.