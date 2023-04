La pazienza dei lavoratori è finita "Non meritiamo di finire così"

"Questi lavoratori non meritano di vivere momenti così". Il segretario provinciale della Cgil Alessandro Tracchi (nella foto), al termine dell’incontro, ha ricordato quello che stanno vivendo, ormai da un anno e mezzo, i dipendenti Fimer, al centro di una vertenza complicatissima. "Per questo – ha aggiunto – il tempo è scaduto. Domani è una data decisiva. Saremo ad Arezzo e se qualcuno vorrà spiegheremo perché c’è tutta questa urgenza di chiudere l’operazione. Se l’azienda è in concordato non è un problema dei lavoratori. Questo deve essere chiaro". "Se ci sono due offerte, ne scelgano una – ha tuonato Ilaria Paoletti, della Fim Cisl – Perché da lì passa la risoluzione dei problemi. Noi, durante l’incontro, abbiamo chiesto anche la salvaguardia dell’occupazione e il mantenimento del sito produttivo di Terranuova. E da questo punto di vista abbiamo avuto rassicurazioni. Adesso, però, il tempo è elemento basilare. Ci sono 280 persone che cercano di mantenere l’azienda su un equilibrio sottile".

Valerio Fabiani che segue per la Regione Toscana, le crisi aziendali, ha puntato l’indice verso la proprietà. "Per me il re è nudo – ha detto – il sospetto che gli interessi dell’azionista non coincidano del tutto con quelli dell’azienda penso sia sempre più una certezza".

M.C.