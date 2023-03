La pattuglia a Palazzo e gli assenti Chiassai c’è, Nisini e i sindaci no

AREZZO

A Palazzo Cavallo nel pomeriggio sale una rappresentanza, per la verità non troppo nutrita, del centrodestra. Lucia Tanti, coordina il tavolo di confronto anche per conto del sindaco Alessandro Ghinelli che in tutta la vicenda Polcri ha lavorato per impedire che la coalizione andasse in mille pezzi, sopratutto dopo la sconfitta elettorale. Al tavolo c’era l’ex presidente della Provincia, Silvia Chiassai (nella foto), la "pasionaria" dei civici e portabandiera di una linea "dura e pura" all’indirizzo del nuovo inquilino, mentre non c’era la parlamentare della Lega Tiziana Nisini. Per il partito di Matteo Salvini ha parlato, invece, Gianfranco Vecchi, segretario fresco di vittoria congressuale che ha spiegato agli alleati le ragioni di una posizione intransigente verso l’intesa con Polcri, anche se nel partito c’è chi è possibilista. Ai loro posti, i leader degli altri due partiti, Francesco Lucacci per Fratelli d’Italia e Bernardo Mennini per Forza Italia. Gli esponenti della lista Ghinelli con Lucia Tanti e il consigliere Simon Pietro Palazzo e gli altri eletti nella sala dei Grandi hanno completato la "formazione". Decisamente sguarnito il fronte dei sindaci: c’erano solo quelli di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini e di Castelfocognano, Lorenzo Ricci. Impegni istituzionali per tutti gli altri, fatto sta che trattandosi di un vertice per decidere "o tutti dentro o tutti fuori", tra assenze e presenze la bilancia non era in pari.