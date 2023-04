La Pasqua prende fuoco Il rullo incendia Foiano Gli ultimi incappucciati e un borgo in festa

Mezzogiorno di fuoco. Il fuoco del rullo, l’esplosione che a Foiano si carica di mille significati, un po’ come la colombina a Firenze. Uno scoppio di castagnole e petardi, su una linea di fuoco che taglierà da parte a parte i vicoli di Piazzalta per atterrare sotto il loggiato. Il botto, il fumo, l’attesa: se tutto va bene non siamo rovinati ma significa che l’anno marcerà dritto come l’olio. E’ la Pasqua dei mille eventi con le radici nella storia, specie in una Valdichiana che viaggia a braccetto con i secoli. Con il rullo a concedere il bis martedì, per il botto di fine feste.

GLI INCAPPUCCIATI. Dopo i brividi a fior di pelle di Castiglion Fiorentino sta al Monte concedersi l’ultima processione: stasera, ma con i figuranti finalmente a viso scoperto impegnati a portare la statua del Cristo Risorto. Partenza e arrivo a Sant’Agostino, passando da Porta Fiorentina, dalle mura, dai giardini e dal Corso.

IL RITIRO. Con gli occhi pesti ma emozionati dalla notte di veglia, centinaia di persone si svegliano a La Verna e a Camaldoli, per un’altra giornata tra la fede e la natura. Dalle 15 al Santuario la storica e quotidiana Processione delle Stimmate.

IN TELEVISIONE. Sansepolcro si regala una Pasqua in Tv: un lungo servizio su Rai 1 dalle 9.30, nel programma "A sua immagine": al centro la Resurrezione di Piero, mai tanto protagonista, mai tanto simbolo quasi unico della festa.

SULLA NEVE. Avete mai trascorso una Pasqua o una Pasquetta sugli sci,. magari da fondo? Ecco l’occasione: sul Pratomagno è caduta davvero e un pupazzo ben fatto potrebbe essere la marcia in più per le gite.

DI CORSA. L’appuntamento è per domani e in città: il Parcocorsa. Ovvero la corsa tra i parchi. Partenza la mattina dalle 8.30 sul Pionta e poi avanti, su un percorso che unisce in un solo anello Parco Ducci, Prato, Fortezza, Villa Severi, Parco Pertini e ritorno al Pionta. Se siete podisti è merito loro, se siete automobilisti e trovate uno stop perfino a Pasquetta è colpa loro.

IN MUSICA. Domani alle 16 nella Cappella della Madonna del Conforto. Brani forti da Verdi a Bach, da Mozart ad Handel a Haydn. Organizza il movimento Serra, soprano Francesca Martini, al violino Alexis Rousseau

TRA LE PIANTE. L’occasione al museo Aboca di Sansepolcro: oggi alle 11, domani anche alle 16, in un viaggio tra le piante della Pasqua e le curiosità di una galleria unica in Italia.

IL BORGO IN FESTA. Chi se non Romena? Grazie alla comunità domani un pomeriggio da non perdere: artisti di strada e clown, presentazione di libri, momenti di riflessione. E una coppia straordinaria: il batterista Gianni Dall’Aglio e la moglie danzatrice Orietta Ravenna. Una storia straordinaria, di vita, di amore e di musica. Si parte alle 14.30.

NELL’EREMO. Non c’è solo Camaldoli. A Cerbaiolo domani alle 17 il concerto del quartetto di clarini "Sir Quartet".

SCATTI DA COLLEZIONE. A Casa Bruschi il contest creativo: fotografi una delle opere nel museo, le migliori saranno postate e gireranno così il mondo.

Alberto Pierini